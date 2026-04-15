هاري كين: بإمكاننا الفوز على أي فريق في أوروبا

يرى هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، أن فريقه بإمكانه الفوز أمام أي فريق في دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز إيابا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3 على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وكرر بايرن الفوز بعدما فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال هاري كين في تصريحات تليفزيونية عبر بي ان سبورتس: "كنا نعرف أن هذه المباراة ستكون صعبة، وهذا ما حدث في هذه المباراة."

وأكمل "أشعر أنني بحالة جيدة، وإن كنت متعباً بعض الشيء. لقد كانت مباراة صعبة، مليئة بالقوة البدنية. كان إنهاء المباراة بهذه الطريقة مميزاً للغاية. أعتقد أننا استحقنا الفوز في المباراتين، ويمكننا الآن الاستمتاع بهذا الانتصار."

وأضاف "كنا حاضرين في الأوقات الصعبة وإنهاء الهجمات كان جيدا جدا."

وعن نتيجة الشوط الأول، رد "لم تكن خيبة أمل بعد نتيجة الشوط، هدفا أردا جولر كانا جميلين، ونجحنا في العودة في النتيجة."

وبخصوص البطاقة الحمراء "كانت هناك قرارات ضدنا طوال المباراة، والقوانين هي القوانين. كانت بطاقة صفراء واضحة، وقد تعرضت لبطاقات مماثلة في مسيرتي أثرت عليّ. كان على الحكم اتخاذ قرار، وقد سارت الأمور في صالحنا اليوم."

ونال إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد على بطاقة حمراء بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الملكي الدقائق الأخيرة منقوصا.

وعن تجربته مع بايرن ميونيخ، قال "أمر بأحسسن الأوقات مع نادي بايرن، تفصلنا أسابيع عن كأس العالم، ولابد أن نتوج، نريد أن ننهي هذا الموسم بالفوز بالألقاب، لدينا أكثر عدد من الأهداف المسجلة في دوري الأبطال."

وواصل بايرن ميونيخ عروضه الهجومية القوية هذا الموسم، بعدما وصل إلى 157 هدفا 46 مباراة رسمية، متفوقا بفارق 3 أهداف على إجمالي ما سجله الفريق في الموسم الماضي كاملا خلال 56 مباراة برصيد 154 هدفا.

وأتم هاري كين "عندما تهزم فريقًا مثل ريال مدريد، خاصةً في المراحل المتقدمة من دوري أبطال أوروبا، فإن ذلك يمنحك ثقة كبيرة، في الوقت الراهن نعتقد أننا يمكننا التفوق على أي فريق، بإمكاننا الفوز أمام باريس سان جيرمان."

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يلتقي أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في المباراة.

ووصل الدولي الإنجليزي إلى 50 هدفا في 42 مباراة مع فريقه الموسم الحالي.

وبات كين أول لاعب إنجليزي يسجل 50 هدفا في موسم واحد مع نادٍ من الدوريات الخمس الكبرى في المسابقات الرسمية منذ إنجاز توم وارينج مع أستون فيلا عام 1930/31.

كما دخل قائد منتخب إنجلترا قائمة تاريخية حصرية، بعدما أصبح واحدًا من لاعبين إنجليزيين فقط سجلا في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ستيفن جيرارد.

وسجل النجم الإنجليزي إنجازا تاريخيا جديدا في أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بالأهداف بالتسجيل والصناعة في 5 مباريات متتالية أمام ريال مدريد.