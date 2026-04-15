أوليسي: أظهرنا شخصية قوية أمام ريال مدريد.. وكنا أفضل في الشوط الثاني

تحدث مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ عن فوز فريقه، مؤكدا أن المباراة كانت متقلبة وشهدت صراعا كبيرا.

وأقصى بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليسي عبر قناة TNT Sport: "كانت مباراة جيدة بين الفريقين، نعلم أنهم سيحاولون العودة، وفي البداية كانت الأهداف متتالية".

وأضاف "عندما هدأت المباراة، قدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني واستغللنا الفرص".

وتابع "أظهرنا شخصية قوية واستمرينا في العودة، وفي النهاية حققنا نتيجة نحن سعداء بها".

وعن البطاقة الحمراء لإدواردو كامافينجا، قال: "جاءت متأخرة، كنا قد فرضنا سيطرتنا قبلها، وربما ساعدتنا قليلا لكن المباراة كانت تسير لصالحنا بالفعل".

واختتم "حاولت التسجيل بهذه الطريقة عدة مرات من قبل، وكنت أقترب في كل مرة، ومن الرائع أن أنجح هذه المرة".

وكرر بايرن ميونيخ الفوز إيابا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ 2-1، ليحقق البافاري الفوز 6-4.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ بافلوفيتش، وهاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليسي، فيما سجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر "هدفين"، وكيليان مبابي.