أوليسي: أظهرنا شخصية قوية أمام ريال مدريد.. وكنا أفضل في الشوط الثاني

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - مايكل أوليسي

تحدث مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ عن فوز فريقه، مؤكدا أن المباراة كانت متقلبة وشهدت صراعا كبيرا.

وأقصى بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليسي عبر قناة TNT Sport: "كانت مباراة جيدة بين الفريقين، نعلم أنهم سيحاولون العودة، وفي البداية كانت الأهداف متتالية".

نبوءة أشجار ميونيخ تتحقق بعد 12 عاما.. رباعية بايرن تقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ تشكيل بايرن ميونيخ - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. وكين يقود الهجوم تشكيل ريال مدريد - 4 تبديلات.. ومبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بايرن ميونيخ

وأضاف "عندما هدأت المباراة، قدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني واستغللنا الفرص".

وتابع "أظهرنا شخصية قوية واستمرينا في العودة، وفي النهاية حققنا نتيجة نحن سعداء بها".

وعن البطاقة الحمراء لإدواردو كامافينجا، قال: "جاءت متأخرة، كنا قد فرضنا سيطرتنا قبلها، وربما ساعدتنا قليلا لكن المباراة كانت تسير لصالحنا بالفعل".

واختتم "حاولت التسجيل بهذه الطريقة عدة مرات من قبل، وكنت أقترب في كل مرة، ومن الرائع أن أنجح هذه المرة".

وكرر بايرن ميونيخ الفوز إيابا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ 2-1، ليحقق البافاري الفوز 6-4.

ويضرب بايرن ميونيخ موعدا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ بافلوفيتش، وهاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليسي، فيما سجل ثلاثية ريال مدريد أردا جولر "هدفين"، وكيليان مبابي.

نرشح لكم
بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات "عودة المنحوسة".. برشلونة ودوري أبطال أوروبا حب من طرف واحد كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا كومباني يعلق على إيقافه أمام سان جيرمان.. ومدير بايرن: لن يقلل فرحتنا بالتأهل نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد هاري كين: أوليسي أفضل جناح في العالم لويس دياز: كامافينجا استحق الطرد.. وانتقالي لبايرن كان الخيار الصحيح
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
