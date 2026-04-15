موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

انتهى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-26 وتحددت أطراف نصف النهائي رسميا.

وفاز بايرن ميونيخ على ريال مدريد 4-3 في مباراة الإياب ووصل مجموع المباراتين 6-4 للفريق البافاري.

وتعادل أرسنال مع سبورتينج لشبونة بدون أهداف وتأهل الجانرز بفضل فوزه ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وتأهل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة رغم هزيمته 2-1 مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0 ليصل إجمالي المباراتين 3-2.

وحقق باريس سان جيرمان تأهله السابع لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه على ليفربول 4-0 في مجموع المباراتين.

موعد مباراتي نصف النهائي

مباراتا الذهاب

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ "ملعب بارك دي برانس".

الثلاثاء 28 إبريل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ضد أرسنال "ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو".

الأربعاء 29 إبريل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراتا العودة

أرسنال ضد أتلتيكو مدريد "ملعب الإمارات".

الثلاثاء 5 مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان "ملعب إليانز آرينا".

الأربعاء 6 مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

