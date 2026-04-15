جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الاتفاق

أوضح جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي سبب عدم احتفال رونالدو مع زملائه بعد الفوز على الاتفاق.

وحقق النصر الفوز بهدف دون رد عن طريق كينجسلي كومان في الجولة 29 من الدوري السعودي.

وقال المدير الفني لـ النصر السعودي خلال المؤتمر الصحفي: "غضب رونالدو عند استبداله؟ شعر بآلام في البطن منذ نهاية الشوط الأول".

وأضاف "لعب الشوط الثاني وأصر على الاستمرار، ذهب بعد ذلك وتقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس".

وخرج رونالدو في الدقيقة 89 من أرض الملعب في آخر تغيير للعالمي وعوضه عبد الله الحمدان.

وعزز النصر سلسلة انتصاراته المتتالية محليا لتصبح 15 كأطول سلسلة في تاريخه بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو 24 هدفا في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلال 25 مباراة في الدوري السعودي.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 968 في مسيرته، والهدف رقم 98 له في الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 76 نقطة من 29 مباراة بفارق 8 نقاط عن الهلال الثاني الذي له مباراة أقل.

ويستعد النصر للمشاركة في منافسات النهائية من دوري أبطال آسيا 2 إذ سيواجه الوصل الإماراتي في ربع النهائي.

وستقام مباريات المرحلة النهائية لحسم لقب دوري أبطال آسيا 2 في الإمارات.

