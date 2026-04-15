نقابة الإعلاميين: منع عبد الجليل وفاروق واستدعاء حتحوت للتحقيق لضبط الإعلام الرياضي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

نقابة الإعلاميين

أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين مجموعة من القرارات الضابطة للمشهد الإعلامي وتحديدا الإعلام الرياضي.

وقررت نقابة الإعلاميين منع ظهور كل من محمد عبد الجليل مقدم قناة الزمالك، ومحمد فاروق مقدم قناة تن لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.

كما تقرر استدعاء هاني حتحوت مقدم قناة مودرن للتحقيق.

أخبار متعلقة:
بسبب مخالفة الأكواد.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة مودرن الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مذيعة قناة الزمالك.. وإلزام بدفع 100 ألف جنيه الأعلى للإعلام يقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك بسبب مخالفة أكواد المجلس

وجاءت قرارات نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة كالآتي:

- منع ظهور محمد عبد الجليل مقدم برنامج قناة الزمالك لمخالفته قانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

- منع ظهور محمد فاروق مقدم برنامج على شاشة قناة تن لمخالفته قانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

- استدعاء هاني حتحوت مقدم برنامج مودرن سبورتس للتحقيق في مقر النقابة

ويحذر طارق سعدة نقيب الإعلاميين الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة الإلتزام بإنفاذ قانون النقابة وكذا الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لضمان المهنية وتجنب إرتكاب أي خروقات مهنية تؤثر سلبا مكانة الوسيلة والمسيرة المهنية للإعلامي.

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه بأنه وفي إطار استمرار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتم إخطار المجلس رسميا بهذه القرارات لاتخاذ مايراه وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 تجاه الوسائل الإعلامية.

محمد فاروق محمد عبد الجليل هاني حتحوت نقابة الإعلاميين جاليليو
نرشح لكم
"ودية وليست رسمية".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي أمين عام اتحاد الكرة: ما يحدث يتجاوز النقد إلى اغتيال معنوي وإرهاب بالكلمات خبر في الجول - الخطيب يغيب عن اجتماع مجلس الأهلي بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي أبو ريدة يسلم الحكام الشارة الدولية
أخر الأخبار
موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
نبوءة أشجار ميونيخ تتحقق بعد 12 عاما.. رباعية بايرن تقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"التاريخ نُصب أعينهم".. أرسنال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس 21 دقيقة | سعودي في الجول
بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي ينافس الشنواني على الصعود.. والأولمبي يقترب 51 دقيقة | القسم الثاني
الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق 57 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
