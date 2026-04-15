نقابة الإعلاميين: منع عبد الجليل وفاروق واستدعاء حتحوت للتحقيق لضبط الإعلام الرياضي

أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين مجموعة من القرارات الضابطة للمشهد الإعلامي وتحديدا الإعلام الرياضي.

وقررت نقابة الإعلاميين منع ظهور كل من محمد عبد الجليل مقدم قناة الزمالك، ومحمد فاروق مقدم قناة تن لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.

كما تقرر استدعاء هاني حتحوت مقدم قناة مودرن للتحقيق.

وجاءت قرارات نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة كالآتي:

- منع ظهور محمد عبد الجليل مقدم برنامج قناة الزمالك لمخالفته قانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

- منع ظهور محمد فاروق مقدم برنامج على شاشة قناة تن لمخالفته قانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

- استدعاء هاني حتحوت مقدم برنامج مودرن سبورتس للتحقيق في مقر النقابة

ويحذر طارق سعدة نقيب الإعلاميين الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة الإلتزام بإنفاذ قانون النقابة وكذا الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لضمان المهنية وتجنب إرتكاب أي خروقات مهنية تؤثر سلبا مكانة الوسيلة والمسيرة المهنية للإعلامي.

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه بأنه وفي إطار استمرار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتم إخطار المجلس رسميا بهذه القرارات لاتخاذ مايراه وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 تجاه الوسائل الإعلامية.