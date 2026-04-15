أمين عام اتحاد الكرة: ما يحدث يتجاوز النقد إلى اغتيال معنوي وإرهاب بالكلمات

كتب مصطفى عزام أمين عام اتحاد الكرة، رسالة ردا على ما طاله من انتقادات خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض اتحاد الكرة لهجوم كبير خلال الآونة الأخيرة بعد أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وقال عزام عبر حسابه على فيسبوك "لطالما حرصت أن يبقى عملي بعيدًا عن عائلتي، وأن أتحمل أنا وحدي ضغوطه وتبعاته، وألا تمتد ظلاله إلى حياتهم الهادئة."

وأضاف "لكن فجأة، وبدون أي تمهيد، وجدوا أنفسهم في قلب المشهد، يرون اسم والدهم وصورته تتصدر كل منصة، بين من ينتقد، ومن يهاجم، ومن يقذف بالحجارة."

وأكمل "المؤلم أن هذه الحجارة لا تسقط على شخص واحد، بل تتناثر، فتُصيب أبرياء لا علاقة لهم بما يحدث زوجة وبنات وإخوة وأحفاد، كلهم أصبحوا في مرمى كلمات لا ترحم."

وتابع "حتى مرضى العارض أصبح مادة للسخرية."

وأردف "نعم، أؤمن أن العمل العام لا يخلو من النقد وأتقبل بكل احترام أي نقد موضوعي للأداء، لكن ما يحدث أحيانًا يتجاوز النقد إلى اغتيال معنوي، وإلى إرهاب بالكلمات يشبه رصاصًا يُطلق بلا وعي، لا يُصيب الهدف، بل يُصيب الأبرياء."

وأتم "اتقوا الله في كلماتكم، فليس كل من يُصيبهم الأذى قادرين على احتماله."

وكان مقررًا أن يجتمع اتحاد الكرة يوم الأربعاء، لمناقشة خطة إعداد منتخب مصر لكأس العالم، وكذلك كل الأمور التي شهدتها الساحة الكروية خلال الأسبوع الأخير.

وقرر الاتحاد تأجيل الاجتماع حتى يوم الجمعة المقبل من أجل حضور مصطفى عزام، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.