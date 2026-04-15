ريان شرقي: كرة القدم فن مثل الموسيقى والرسم

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

كشف ريان شرقي جناح مانشستر سيتي أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل هي "فن" ورغبته هي إمتاع الجماهير.

وقال ريان شرقي في تصريحات لقناة مانشستر سيتي نقلتها شبكة ESPN: "كرة القدم بالنسبة لي هي فن، مثل الموسيقى والرسم، وإذا لم نلعب بمتعة، فلن نظهر بشكل أفضل ونظهر ما نريده."

وواصل "أعتقد أن الكثير من الأشياء تدور في ذهني عن الدوري الإنجليزي، لكن أول شيء أنه أفضل دوري في العالم، وأنا فخور جدًا بوجودي هنا".

وأردف "عندما أدخل الملعب، أريد شيئا واحدا فقط، أن ينسى الأطفال، والآباء، والأمهات حياتهم لمدة 90 دقيقة".

وأتم "الكثير من الناس لا يملكون فرصتي، وعندما ألعب أظهر أسلوبي لأجعل الناس يقولون، يا إلهي، نسيت حياتي لمدة 90 دقيقة".

وانضم شرقي إلى مانشستر سيتي صيف 2025 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي وينتهي عقده صيف 2030.

وخاض مع مانشستر سيتي 43 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

وحقق ريان شرقي مع مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية.

