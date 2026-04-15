تقرير: إيراولا مرشح لقيادة نيوكاسل خلفا لـ إيدي هاو

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 20:03

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا - بورنموث

كشف موقع Talk Sport عن حقيقة تولي أندوني إيراولا مدرب بورنموث تدريب نيوكاسل الموسم المقبل.

ويشير التقرير إلى أن مستقبل إيدي هاو مدرب نيوكاسل بات محل نقاش: "قد يفكر المدرب في الرحيل بنهاية الموسم الجاري إذا شعر بعدم الدعم الكافي من الإدارة، رغم تمديد عقده في عام 2023، وهو ما يجعل أي قرار بإقالته مكلفا من الناحية المالية."

وفي الوقت ذاته، قد يدفع ابتعاد الفريق عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، المدرب الإنجليزي إلى إعادة تقييم موقفه، أو التفكير في الرحيل بشكل طبيعي مع نهاية الموسم.

وأفاد التقرير أن إعلان رحيل إيراولا من بورنموث نهاية الموسم الجاري فتح الباب أمام إدارة نيوكاسل في التفكير بالمدرب الإسباني أن يكون البديل المثالي لرحيل هاو المحتمل عن الفريق.

وتعتمد الإدارة في اختيارها لـ إيراولا بأن لديه خبرة في الدوري الإنجليزي بقيادته بورنموث في العديد من المواسم، واعتماده على تطوير الشباب.

وتولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل صيف 2021.

وخاض الفريق الموسم الحالي في 52 مباراة محققا 23 انتصارا، و9 تعادلات، وتلقى 20 هزيمة.

وتوج مع نيوكاسل بكأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة فقط.

وأعلن نادي بورنموث أن مدربه أندوني إيراولا سيغادر النادي بنهاية موسم 2025-26.

ليضع بذلك حدًا لفترة ناجحة استمرت 3 أعوام مع الفريق.

ومنذ تعيينه، واصل النادي المنافسة في الدوري الإنجليزي، وحقق أبرز إنجازاته بتسجيل رقم قياسي في عدد النقاط بلغ 56 نقطة في موسم 2024-25، ما مكنه من تحقيق أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز التاسع.

