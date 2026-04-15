منافس مصر - كريس وود: أنا في كامل لياقتي البدنية وهذه الطريقة الوحيدة لاستعادة مستواي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

كريس وود - نوتنجهام فورست

تحدث كريس وود لاعب نونتجهام فورست ومنتخب نيوزيلندا عن عودته للمشاركة في المباريات مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد فورست لمواجهة بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بورتو البرتغالي: "أشعر بأنني في كامل لياقتي البدنية، والطريقة الوحيدة لاستعادة مستواي هي النزول إلى أرض الملعب وخوض المباريات".

وتابع "تعرضت لإصابة في الركبة، وسيستغرق الأمر سنوات من التعامل معها طوال مسيرتي المهنية، وفي حياتي بعد انتهاء مسيرتي في اللعب".

وأكمل "عندما ألعب مع أطفالي، أو ألعب الجولف، أو أفعل أي شيء آخر بعد ذلك، سيكون هذا الأمر حاضرا. لكن سأركز دائما على أن أكون في أفضل حالاتي البدنية".

وعن سبب تأخر عودته قال: "حاولنا بدون جراحة وكدنا نعود. كنت على بعد يوم أو يومين من العودة وأسبوع من الاختبار (في ديسمبر)، مما يجعل الأمر أكثر إحباطا."

وأتم ""هذه هي الحياة. يحدث هذا. كان عليّ إنجاز الأمر. كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله لأن هناك أشياء كان علينا القيام بها هناك. لطالما كنت واثقا من أنني سأعود هذا الموسم".

وغاب وود عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، وعاد الأسبوع الماضي للمشاركة في المباريات بعد 6 أشهر من الغياب.

وشارك وود لمدة 45 دقيقة ضد بورتو في الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1-1.

فيما شارك ضد أستون فيلا في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي برصيد 25 انتهت بنتيجة 1-1.

وشارك وود الموسم الجاري في 9 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف بقميص فورست.

​المهاجم ‌البالغ من ⁠العمر ​34 عاماً هو الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان أحد أعضاء منتخب نيوزيلندا الذي شارك في كأس العالم 2010.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وسبق أن واجه كريس وود منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت آنذاك بدور المجموعات 1-1.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

