بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق.

وجاء ذلك على خلفية ما بدر منه خلال احتفالية تسليم الشارات الدولية الذين تم اعتمادهم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"قرر هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه من تجاوزات، خلال تقديم حفل تسليم الشارات الدولية للحكام".

"ويأتي قرار رئيس الاتحاد، في إطار الحرص على فرض الانضباط والالتزام باللوائح، والحفاظ على حالة من الاحترام داخل الفعاليات الرسمية التابعة للاتحاد".

وجاء ذلك على خلفية تقديم السيد مراد للحكام ومناداة محمود وفا بـ "ابن كفر الشيخ البار".

وأقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، احتفالية تسليم الشارات الدولية للحكام، الذين تم اعتمادهم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى الحكام الأربعة المختارين لبطولة كأس العالم 2026 وهم: أمين عمر ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قد اختارت الرباعي: أمين عمر حكماً للساحة، والثنائي محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه مساعدين، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وهي المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة، منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

ضمت قائمة الحكام الدوليين 35 حكماً وحكمة، وهم سباعي حكام الساحة: أمين عمر ومحمود ناجي ومحمد معروف ومحمود بسيوني وحمادة القلاوي ومحمد الغازي ومحمود وفا، والحكمات الدوليات: شاهندا المغربي ونورا سمير ورحمة يوسف.

وفي قائمة المساعدين كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وسمير جمال وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان وإسلام أبو العطا، والمساعدات: يارا عاطف ومي حسن وآمال حسن وجمالات شبل.

أما قائمة تقنية الفيديو فضمت السداسي: محمود عاشور وحسام عزب وعمرو الشناوي وعبدالعزيز السيد وطارق مجدي ومحمد علي الشناوي.

وفي كرة الصالات الرباعي: أحمد حمدي وأحمد جمال ومبروك نبيل وطارق عبد السلام، وفي الكرة الشاطئية: إبراهيم محجوب وهاني خيري وخالد السيد ومحمد عزازي.

