صندوق الاستثمارات السعودي يقترب من بيع حصته في أحد الأندية السعودية

كشف ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الأربعاء أن الصندوق سيعلن خلال يومين عن بيع حصته في أحد الأندية السعودية، لكنه رفض الإفصاح عن اسم النادي في الوقت الحالي.

وقال الرميان في تصريحات للعربية Business: "هناك مفاوضات جدية حالياً وسنعلن خلال يومين تقريباً عن بيع حصة الصندوق في أحد الأندية السعودية".

وأضاف "استثمرنا في الأندية لرفع مستوى الحوكمة، حيث كان المستوى ضعيفاً جداً لكنه أصبح أفضل بكثير".

وفي يونيو 2023، أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي تحويل 4 أندية إلى شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة وهي الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقته الحكومة السعودية.

وذكر وزير الرياضة السعودي أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75% من الملكية، مقابل 25% للجمعية العمومية، بمسمى المؤسسة غير الربحية.

ويتكون مجلس إدارة شركة النادي من 5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات، وعضوين يتم ترشيحهما من قبل الجمعية العمومية.

صندوق الاستثمارات السعودي هو الصندوق المالك لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.