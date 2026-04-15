خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي

أجرى أوسكار رويز تصويتا لاستطلاع آراء الحكام في قرار إلغاء الهدف الثاني للإسماعيلي في شباك كهرباء الإسماعيلية.

وألغى حكم مباراة الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية هدفين سجلهما الدراويش في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوسكار رويز أجرى تصويتا على هدف الإسماعيلي الثاني الملغي في شباك كهرباء الإسماعيلية، وأشارت أغلبية آراء الحكام إلى صحة الهدف.

وضمن التصويت أيد رويز قرار الحكم بإلغاء الهدف.

وهدد النادي الإسماعيلي بالانسحاب من مسابقة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية بحسب بيانه الرسمي. (طالع التفاصيل)

وخطف كهرباء الإسماعيلية تعادلا مثيرا مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري، في مجموعة الهروب من الهبوط.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 14 ويظل في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ووصل كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 20 في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط أيضا.