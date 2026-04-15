الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لإجراء قرعة كاس آسيا 2027.

وحدد الاتحاد الآسيوي الموعد الجديد بعدما أجل موعدها السابق، إذ كان من المقرر إجراءها يوم 11 أبريل في مدينة الرياض السعودية.

وجاء ذلك بسبب الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط بسبب الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران والتي أثرت على الخليج العربي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحديد يوم 9 مايو موعدا جديدا لإجراء مراسم قرعة كأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

حيث يحتضن استاد مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض مباراتي الافتتاح والنهائي المرتقب، حسب الاتحاد الآسيوي عبر موقعه.

ويُعد الملعب الذي يتسع لـ72 ألف متفرج في الرياض الأكبر بين الملاعب الثمانية، إذ سيستضيف أيضاً 4 مباريات أخرى في دور المجموعات، بما في ذلك المباراة الثانية للمنتخب السعودي يوم 12 يناير.

إضافة إلى مباراة دور الـ16 يوم 24 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 29 يناير، قبل احتضان النهائي المرتقب بعد أسبوع.

في المقابل، يستضيف استاد جامعة الملك سعود، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، 5 مباريات في دور المجموعات إلى جانب مباراة في دور الـ16 يوم 25 يناير.

بينما يحتضن استاد المملكة آرينا، الذي تبلغ سعته 26 ألف متفرج أيضاً، 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 يوم 22 يناير، وأخرى في الدور ربع النهائي يوم 28 يناير.