رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد

اعتذر رافينيا نجم برشلونة عن تصرفاته عقب نهاية لقاء أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

وهاجم رافينيا حكام المباراة ووصفها بالمباراة المسروقة.

وقال رافينيا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الأربعاء: "أعتذر عن تصرّفي، الذي لا يعكس قيمي ولا شخصيتي".

وأضاف "لقد كان رد فعل صدر في لحظة توتر، ردًا على مشجع كان يُسيء إليّ"

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن احتمالية إيقاف رافينيا لاعب برشلونة بسبب مهاجمة التحكيم.

وقال رافينيا عبر شبكة TNT سبورتس عقب المباراة: "كان الأمر صعبا خاصة أننا نرى أننا بحاجة إلى فعل 3 أضعاف ما نفعله للفوز بالمباراة، كنت أرغب حقا في فهم خوف هؤلاء الأشخاص من فوز برشلونة، ارتكاب حطأ في مباراة واحدة أتفهمه، لكن مباراتين؟".

وواصل "هذه المباراة كانت غير عادلة في رأيي، أعتقد أن الجميع يمكن أن يخطئ، الجميع بشر ولكن عندما تكرر الأخطاء بنفس الطريقة دائما، هذه نقطة تستحق الانتباه".

وتابع "بالنسبة لي كانت مباراة مسروقة، ليس هذه فقط ولكن أيضا الأخرى، التحكيم كان سيء جدا، والأخطاء التي ارتكبت كبيرة جدا، اتلتيكو ارتكب لا أعرف كم من المخالفات ولم يظهر الحكم أي بطاقة صفراء لهم، ما أردت فهمه هو أسلوبهم في محاولة منع برشلونة من الوصول للدور التالي".

ولم يشارك رافينيا في الذهاب أو الإياب بسبب الإصابة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة سبورتنج لشبونة ضد أرسنال.