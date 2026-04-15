لابورتا: ما حدث من التحكيم عار وسنتقدم بشكوى جديدة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 15:02

كتب : FilGoal

لابورتا

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن فريقه تعرض لظلم كبير خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بنتيجة إجمالية 3-2 في ربع النهائي.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين: "أريد تهنئة أتلتيكو مدريد على التأهل، لكن هذا لا يمنع أن تحكيم الأمس، سواء الحكم أو الفيدية كان عار".

وواصل "في الذهاب تم طرد لاعبنا رغم أن الحكم احتسبها بشكل صحيح، لكن تقنية الفيديو جعلته يغير قراره ويشهر بطاقة حمراء أضرب بنا كثيرا".

وأكمل "في الإياب حدث الشيء نفسه، تم طرد لاعبنا بينما كان كوندي قادر على الوصول إلى الكرة ولم يكن إريك آخر مدافع، الحكم أظهر بطاقة صفراء وهو القرار الصحيح لكن تقنية الفيديو جعتله يغير قراره إلى بطاقة حمراء".

وتابع "هدف فيران كان صحيحا واستحقينا ركلة جزاْ، والاعتداء على فيرمين، يمكنكم تقييمه كما تريدون لكنه كان غير مقبول، فيرمين تلقى ضربة في الجزء العلوي وكان يعاني ومع ذلك لم يكن هناك سوى بطاقة".

وأضاف "قدمنا شكوى وكان الرد أن الشكوى غير مقبولة، والآن نطالب بتفسيرات وقد قيل لنا داخل النادي إنهم يطلبون توضيحات حول سبب عدم قبول تلك الشكوى، هناك قرارات أضرت كثيرا بمصالح برشلونة وهذا أمر لا يمكن تحمله، إنه عار".

وأتم "النادي سيتقدم بشكوى جديدة ضد التحكيم".

وسيلتقي أتلتيكو مدريد في نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وسبورتنج لشبونة.

برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا خوان لابورتا
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي 9 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته 34 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي 57 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
/articles/527296/لابورتا-ما-حدث-من-التحكيم-عار-وسنتقدم-بشكوى-جديدة