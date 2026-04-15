أبو ريدة يسلم الحكام الشارة الدولية

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 14:56

كتب : محمد جمال

هاني أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، احتفالية تسليم الشارات الدولية للحكام، الذين تم اعتمادهم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى الحكام الأربعة المختارين لبطولة كأس العالم 2026 وهم: أمين عمر ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

ومن المعروف أن مجلس ادارة الاتحاد، كان قد حدد موعد تسليم الشارات الدولية منذ أسبوعين، وتحديداً عقب وصولها من جانب فيفا.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قد اختارت الرباعي: أمين عمر حكماً للساحة، والثنائي محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه مساعدين، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وهي المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة، منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

ضمت قائمة الحكام الدوليين 35 حكماً وحكمة، وهم سباعي حكام الساحة: أمين عمر ومحمود ناجي ومحمد معروف ومحمود بسيوني وحمادة القلاوي ومحمد الغازي ومحمود وفا، والحكمات الدوليات: شاهندا المغربي ونورا سمير ورحمة يوسف.

وفي قائمة المساعدين كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وسمير جمال وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان وإسلام أبو العطا، والمساعدات: يارا عاطف ومي حسن وآمال حسن وجمالات شبل.

أما قائمة تقنية الفيديو فضمت السداسي: محمود عاشور وحسام عزب وعمرو الشناوي وعبدالعزيز السيد وطارق مجدي ومحمد علي الشناوي.

وفي كرة الصالات الرباعي: أحمد حمدي وأحمد جمال ومبروك نبيل وطارق عبد السلام، وفي الكرة الشاطئية: إبراهيم محجوب وهاني خيري وخالد السيد ومحمد عزازي.

