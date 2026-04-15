محمد علاء: أترك مفاوضات الأندية لوكيلي.. وأريد أن أصبح حارس مصر الأول

يحلم محمد علاء حارس مرمى الجونة بأن يصبح الحارس الأول لمنتخب مصر.

وانضم علاء مؤخرا لمعسكر منتخب مصر في شهر مارس، حينما لعب الفراعن ضد السعودية وإسبانيا.

وقال محمد علاء حارس الجونة عبر قناة مودرن: "الانتقال إلى الأهلي أم الزمالك؟ أترك هذه الأمور لوكيلي وتركيزي بالكامل على اللعب وتقديم مستوى جيد".

ورفض محمد علاء التعليق على اقترابه من الانتقال لصفوف الزمالك.

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير بأن أكون حارس منتخب مصر الأول بإذن الله".

وارتبط محمد علاء بالانتقال لصفوف الزمالك في وقت سابق.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

محمد علاء لعب 50 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 41 هدفا، وحافظ عليها خلال 23 مباراة.