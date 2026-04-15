وجه هاني أبو ريدة رسالة دعم للحكام المصرين، وذلك في مؤتمر تكريم الحكام على هامش اختيار طاقم مصري بالكامل للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال أبو ريدة: "كان الله في عون الحكام المصريين على الضغوط التي يمرون بها".

وأضاف "أشكر لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز على تطويرهم من الناحية البدنية والذهنية، وعندما ننظر إلى الإحصائيات نرى تطور الحكام".

وأكمل "مواقع التواصل تضع الحكام تحت ضغط كبير وأتمنى ألا يتأثروا بها سلبيا".

وأتم تصريحاته "أنا أحد أعضاء اللجنة الخاصة بتعديل قوانين التحكيم في فيفا ولذلك نطلع الحكام على كل ما هو جديد في هذا الشأن".

وشهد المؤتمر تسليم هاني أبو ريدة وأوسكار رويز، الحكم محمود وفا الشارة الدولية للتحكيم.