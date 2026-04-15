مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:43

كتب : FilGoal

قرر نادي مانشستر يونايتد التقدم باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها ليساندرو مارتينيز، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتلقى مارتينيز الطرد بعد تدخل مع مهاجم ليدز دومينيك كالفيرت لوين، حيث قام بشد شعره عقب صراع هوائي، في لقطة لم يلاحظها الحكم بول تيرني في البداية، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويطلب مراجعة اللعبة، ليتم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن مانسشتر قرر الطعن على طرد مدافع الأرجنتيني.

وبحسب القرار الحالي، سيغيب المدافع الأرجنتيني عن 3 مباريات أمام تشيلسي وبرينتفورد وليفربول، إلا أن إدارة يونايتد تحاول إلغاء العقوبة عبر الاستئناف.

من جانبه، انتقد المدير الفني مايكل كاريك قرار الطرد، مؤكدًا أن الواقعة لا تستحق البطاقة الحمراء، وقال: "الأمر مقلق إذا كان هذا يُحتسب طردًا. نعم، لمس شعره، لكن هناك فرق بين اللمس وبين التصرف العنيف".

كما أيد الحكم السابق مارك هالسي هذا الرأي، معتبرًا أن القرار كان قاسيًا للغاية، مشيرًا إلى أن الاحتكاك بين اللاعبين في مثل هذه الكرات أمر طبيعي، ولا يرقى إلى سلوك عنيف يستوجب الطرد.

وفي سياق متصل، قد يفتقد مانشستر يونايتد أيضًا خدمات هاري ماجواير في مواجهة تشيلسي المقبلة، حال تمديد إيقافه بعد اتهامه بسوء السلوك إثر طرده في مباراة بورنموث.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس للفريق، الذي يسعى للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، قبل مواجهة قوية أمام تشيلسي.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز الدوري الإنجليزي
