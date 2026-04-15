سكاي: إصابة إيكيتيكي في وتر أكيليس وغيابه عن كأس العالم

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة هوجو إيكيتيكي في وتر أكيليس.

وأصيب إيكتيكي بعد نصف ساعة من انطلاق لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن فترة غيابه قد تطول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وربما تصل إلى 9 أشهر.

وأكدت جريدة ليكيب تقرير سكاي حول إصابة الدولي الفرنسي.

لكن نادي ليفربول لم يعلن حتى الآن تفاصيل الإصابة.

عقب اللقاء، قال مدربه أرني سلوت "إصابة إيكيتيكي؟ الوضع ليس جيدا، جميعنا رأينا أن الإصابة لا تبدو جيدة، لننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف "في الشوط الثاني عاد إلى المنزل ولم أره حتى الآن".

إيكيتيكي الذي خرج على محفة سيغيب عن بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد أقل من شهرين.

ودخل محمد صلاح كبديل لإيكيتيكي بعد نصف ساعة من بداية اللقاء الذي خسره ليفربول بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعبر سان جيرمان لنصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0.