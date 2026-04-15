سكاي: إصابة إيكيتيكي في وتر أكيليس

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي - ليفربول

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة هوجو إيكيتيكي في وتر أكيليس.

وأصيب إيكتيكي بعد نصف ساعة من انطلاق لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن فترة غيابه قد تطول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وربما تصل إلى 9 أشهر.

بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة

وأكدت جريدة ليكيب تقرير سكاي حول إصابة الدولي الفرنسي.

لكن نادي ليفربول لم يعلن حتى الآن تفاصيل الإصابة.

عقب اللقاء، قال مدربه أرني سلوت "إصابة إيكيتيكي؟ الوضع ليس جيدا، جميعنا رأينا أن الإصابة لا تبدو جيدة، لننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف "في الشوط الثاني عاد إلى المنزل ولم أره حتى الآن".

إيكيتيكي الذي خرج على محفة سيغيب عن بطولة كأس العالم، التي تنطلق بعد أقل من شهرين.

ودخل محمد صلاح كبديل لإيكيتيكي بعد نصف ساعة من بداية اللقاء الذي خسره ليفربول بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعبر سان جيرمان لنصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0.

تعرف على مباريات صلاح الـ6 المتبقية مع ليفربول مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند بورنموث يعلن رحيل إيراولا بنهاية الموسم مدرب ليدز: كنا نستحق التقدم أكثر من 2-0 على مانشستر يونايتد كاريك: احتساب هدف ليدز الأول من أسوأ القرارات التحكيمية التي رأيتها  بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز
أبو ريدة: كان الله في عون الحكام المصريين 2 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على مباريات صلاح الـ6 المتبقية مع ليفربول 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: لم نناقش عودة أفشة إلى الأهلي.. ونرغب في استمراره 25 دقيقة | الدوري المصري
توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة إيكيتيكي في وتر أكيليس 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي 57 دقيقة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
