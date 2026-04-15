الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي

بات موسم الإيطالي ماتيو ريتيجي مهاجم القادسية السعودي مهددا بسبب الإصابة.

ويخوض هداف الدوري الإيطالي السابق موسمه الأول بالدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ريتيجي سيخضع لفحص طبي على موضع إصابته في المفصل، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الشباب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الفحص الطبي سيحدد مصير اللاعب خلال ما تبقى من الموسم، وسط اشتباه الجهاز الطبي في تعرض أربطة المفصل لتمزق، ما قد يعني نهاية موسمه.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيحتاج إلى نحو أسبوعين، في حال سلامة الأربطة، قبل العودة إلى التدريبات.

ويحتاج القادسية لخدمات ريتيجي في ظل دخوله المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وبفارق أقل 4 نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث.