دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية

فاز فريق تشارلوت هورنتس على ميامي هيت بنتيجة 127-126 في المباراة الأولى من تصفيات "بلاي إن" في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وبذلك يحصل فريق تشارلوت على فرصة ثانية للتأهل للأدوار الإقصائية من البطولة عن القسم الشرقي.

ويلعب تشارلوت ضد الخاسر من مواجهة فيلادلفيا سيفنتس سيكسرز وأورلاندو ماجيك.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الأدوار الإقصائية.

وفي القسم الغربي يلعب جولدن ستيت واريورز ضد لوس أنجلوس كليبرز، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فينيكس صنز الذي خسر من بورلاتند.

ويتأهل بشكل مباشر الفائز من هذه المواجهة إلى الأدوار الإقصائية لمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندرز متصدر القسم الغربي وحامل اللقب.

وتأتي كل مواجهة القسم الغربي كالآتي:

لوس أنجلوس ليكرز × هيوستن روكيتس

دنفر ناجيتس × مينيسوتا تمبرولفوز

سان أنطونيو سبيرز × بورتلاند تريل بلايزرز

أوكلاهوما سيتي × (جولدن ستيت × كليبرز)

بينما تأتي مواجهات القسم الشرقي بالكامل كالآتي:

كليفلاند كافاليرز × تورنتو رابترز

نيويورك نيكس × أتالانتا هوكس

بوسطن سيلتيكس × الفائز من (فيلادلفيا × أورلاندو ماجيك)

ديترويت بيستوينز × المتأهل من البلاي إن