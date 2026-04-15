دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

فاز فريق تشارلوت هورنتس على ميامي هيت بنتيجة 127-126 في المباراة الأولى من تصفيات "بلاي إن" في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وبذلك يحصل فريق تشارلوت على فرصة ثانية للتأهل للأدوار الإقصائية من البطولة عن القسم الشرقي.

ويلعب تشارلوت ضد الخاسر من مواجهة فيلادلفيا سيفنتس سيكسرز وأورلاندو ماجيك.

سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر دوري NBA - بسبب رفضه دعم المثليين.. شيكاغو بولز يفسخ عقده مع جايدين آيفي دوري NBA - كاتب التاريخ في مهمة جديدة مع ليبرون جيمس

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الأدوار الإقصائية.

وفي القسم الغربي يلعب جولدن ستيت واريورز ضد لوس أنجلوس كليبرز، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فينيكس صنز الذي خسر من بورلاتند.

ويتأهل بشكل مباشر الفائز من هذه المواجهة إلى الأدوار الإقصائية لمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندرز متصدر القسم الغربي وحامل اللقب.

وتأتي كل مواجهة القسم الغربي كالآتي:

لوس أنجلوس ليكرز × هيوستن روكيتس

دنفر ناجيتس × مينيسوتا تمبرولفوز

سان أنطونيو سبيرز × بورتلاند تريل بلايزرز

أوكلاهوما سيتي × (جولدن ستيت × كليبرز)

بينما تأتي مواجهات القسم الشرقي بالكامل كالآتي:

كليفلاند كافاليرز × تورنتو رابترز

نيويورك نيكس × أتالانتا هوكس

بوسطن سيلتيكس × الفائز من (فيلادلفيا × أورلاندو ماجيك)

ديترويت بيستوينز × المتأهل من البلاي إن

سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر دوري NBA - بسبب رفضه دعم المثليين.. شيكاغو بولز يفسخ عقده مع جايدين آيفي دوري NBA - كاتب التاريخ في مهمة جديدة مع ليبرون جيمس دوري NBA - بام أديبايو يسجل 83 نقطة في ليلة تاريخية ويعبر كوبي براينت دوري NBA – جايسون تايتوم يعود ويشارك بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس دوري NBA – فوز مثير لـ أورلاندو على ليكرز دوري NBA – فريق نجوم أمريكا يحسم لقب بطل مباراة كل النجوم دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ
خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي 19 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته 44 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح ساعة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة ساعة | آسيا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
