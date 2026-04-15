إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

يرى إريك جارسيا لاعب برشلونة أن فريقه كان قريبا جدا من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكن التوفيق لم يكن بجانبه.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال إريك جارسيا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "حلم دوري أبطال أوروبا فلت منا. هذا الفريق كان يستحق أكثر".

وأضاف "لقد قدمنا كل ما لدينا، وكنا قريبين جدًا، لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأكمل "سنحاول مجددًا بقدر ما يلزم للتتويج بدوري الأبطال مرة أخرى، فهذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة هذه الكأس إلى برشلونة".

وأتم "حان الآن وقت التعافي والفوز بلقب الدوري الإسباني الذي نرغب في تحقيقه كثيرًا".

ويقترب برشلونة من تحقيق لقب الدوري، بعدما وسع الفارق مع ريال مدريد إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

