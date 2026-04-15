تقرير تونسي: الأهلي مهتم بضم لاعب النجم الساحلي لتعويض ديانج

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتامام النادي الأهلي بضم أحد لاعبي النجم الساحلي لتعويض رحيل أليو ديانج.

وأتم اليو ديانج اتفاقه مع فالنسيا الإسباني للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن الأهلي مهتم بالتعاقد مع الإيفواري سيدريك جبو لاعب النجم الساحلي لتعويض رحيل أليو ديانج.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جبو الذي ينتهي تعاقده مع النجم الساحلي بنهاية الموسم الحالي لم يتم حسم ملف تجديد تعاقده حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في هذا الملف سواء بتجديد اللاعب او رحيله في صفقة انتقال حر في ظل اهتمام الأهلي بضمه.

الإيفواري صاحب الـ 23 عاما يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

وبدأ جبو مسيرته مع الترجي في صيف 2023، وانتقل منه إلى مستقبل سليمان في يناير 2024.

وبعد 6 أشهر فقط مع مستقبل سليمان، وقع جبو عقود انتقاله إلى النجم الساحلي.

ولعب الإيفواري 36 مباراة بقميص النجم الساحلي وصنع هدفا.