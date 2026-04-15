كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 12:04

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

يرى إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول أن خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان وتوديع دوري أبطال أوروبا نتيجة غير عادلة مع النظر لمجريات المباراة.

وقال كوناتي عبر أمازون برايم: "صنعنا العديد من الفرص وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل على أرض الملعب، لكن النتيجة غير عادلة بعض الشيء كما حدث في الموسم الماضي عندما أتيحت لنا الكثير من الفرص ولم نتمكن من التسجيل، بينما سنحت لهم فرصة واحدة سجلوا منها".

وأضاف "في الموسم الماضي احتسبت لنا ركلة جزاء مماثلة للتي لم تحتسب، وبالمناسبة كانت لي، الكرة كانت ركلة جزاء واضحة وكانت أمام الحكم مباشرة لكنه لم يطلق صافرته، علينا تقبل ذلك ولو احتسبت لنا ركلة الجزاء وسجلنا لكان الوضع اختلف تماما".

وواصل "أعتقد أن إصابة إيكيتيكي خطيرة، لا أملك ما أقوله عن ذلك لأن كأس العالم على الأبواب، وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة له، أدعو له بالشفاء العاجل".

وأتم تصريحاته "حدثت الكثير من الأمور ولا يجب أن ننسى ذلك، هذا هو الحد الأدنى المطلوب من ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، يتبقى لنا 6 مباريات وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا فيها".

وودع ليفربول دوري الأبطال بعدما خسر من باريس سان جيرمان 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع النهائي.

