موسو: الحديث عن سرقة برشلونة هو جنون.. وفيرمين هو من اصطدم بي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

يرى خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد أن حديث رافينيا عن سرقة المباراة هو درب من الجنون.

وتأهل أتلتيكو مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة إجمالية 3-2 ذهابا وإيابا.

وقال موسو للصحفيين عقب المباراة: "تصريحات رافينيا؟ يبدو أن هناك 3 ضربات جزاء لم تحتسب و4 حالات طرد، لا يمكن الحديث عن سرقة، أتفهم ما يقوله رافينيا يمكن لكل شخص أن يقول رأيه وأنا أحترمه، ولكن لا مجال للحديث عن سرقة المباراة لأن الأمر لم يكن كذلك، لقد فزنا داخل الملعب، خارج أرضنا انتصرنا 2-0، آخر مدافع عندما يرتكب خطأ يجب أن يطرد، برشلونة فريق نحترمه ونحب اللعب ضده ولكن الحديث عن السرقة هو جنون".

وتابع "إصابة فيرمين؟ حسنا في البداية أنا تألمت أيضا لأن في حركة الارتقاء للكرة كانت حركتي طبيعية لاستغلال المساحة القصوى الممكنة وهو اصطدم بقدمي".

ويلتقي أتلتيكو مدريد في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة سبورتنج لشبونة ضد أرسنال.

