دانيلو: ليس من المهم أين أشارك.. الأهم أننا سجلنا في آخر دقيقة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

يرى البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب اتحاد جدة السعودي أن فريقه حقق الأهم بالفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحجز اتحاد جدة السعودي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز درامي على الوحدة الإماراتي.

وقال دانيلو بيريرا لاعب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "ليس من المهم أين أشارك، فمع فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي لعبت في الوسط، ويجب علي التعامل مع أي صعوبات".

كونسيساو: حسمنا مباراة الوحدة الإماراتي بالطموح والأداء القتالي

وأضاف "تحكمنا في كثير من مجريات المباراة وحصلنا على الهدف في آخر دقيقة وهذا الأهم. سعيدا جدا بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وسط اعتراضات من لاعبي الوحدة.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

نرشح لكم
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي كونسيساو: حسمنا مباراة الوحدة الإماراتي بالطموح والأداء القتالي بهدف فابينيو القاتل.. اتحاد جدة يقصي الوحدة الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة منتخب السعودية يواجه الإكوادور وديا قبل كأس العالم شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة الشرق الأوسط: الخليج يرفض مواجهة الهلال السبت المقبل الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة مدافع النصر جاهز لمواجهة الاتفاق
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي 18 دقيقة | سعودي في الجول
دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية 23 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر 41 دقيقة | كرة سلة
بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تونسي: الأهلي مهتم بضم لاعب النجم الساحلي لتعويض ديانج ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
