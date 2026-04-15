دانيلو: ليس من المهم أين أشارك.. الأهم أننا سجلنا في آخر دقيقة

يرى البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب اتحاد جدة السعودي أن فريقه حقق الأهم بالفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال دانيلو بيريرا لاعب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "ليس من المهم أين أشارك، فمع فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي لعبت في الوسط، ويجب علي التعامل مع أي صعوبات".

وأضاف "تحكمنا في كثير من مجريات المباراة وحصلنا على الهدف في آخر دقيقة وهذا الأهم. سعيدا جدا بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وسط اعتراضات من لاعبي الوحدة.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.