كرة يد – تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس مصر
الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 11:38
كتب : FilGoal
اكتملت أضلاع مربع نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد للرجال، بتأهل الأهلي والزمالك والأولمبي وهليوبوليس.
وفاز الأهلي على سبورتنج 31-29، وفاز الزمالك على الشمس 33-25.
وانتصر هليوبوليس على المعادي 33-29، وفاز الأولمبي على سموحة 28-26.
ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد هليوبوليس.
بينما يلعب الزمالك ضد الأولمبي.
ويحمل الأهلي لقب كأس مصر من الموسم الماضي، كما فاز الأحمر بلقبي السوبر المصري والدوري في الموسم الحالي.
