كرة يد – تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس مصر

اكتملت أضلاع مربع نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد للرجال، بتأهل الأهلي والزمالك والأولمبي وهليوبوليس.

وفاز الأهلي على سبورتنج 31-29، وفاز الزمالك على الشمس 33-25.

وانتصر هليوبوليس على المعادي 33-29، وفاز الأولمبي على سموحة 28-26.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد هليوبوليس.

بينما يلعب الزمالك ضد الأولمبي.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر من الموسم الماضي، كما فاز الأحمر بلقبي السوبر المصري والدوري في الموسم الحالي.