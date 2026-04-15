كونسيساو: حسمنا مباراة الوحدة الإماراتي بالطموح والأداء القتالي

أعرب سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة عن سعادته البالغة عقب تخطي عقبة الوحدة الإماراتي.

وحجز اتحاد جدة السعودي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز درامي على الوحدة الإماراتي.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، لكن فريقنا كان الأخطر".

وأضاف "سعيد بالأداء الدفاعي، ومباراة مثل هذه يحسمها الطموح والأداء القتالي العالي".

وأتم تصريحاته "أحرزنا هف الفوز في اللحظات الأخيرة، ولو ذهبنا إلى ركلات الترجيح وخسرنا كان سيتم نسيان هذا الأداء المميز".

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وسط اعتراضات من لاعبي الوحدة.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.