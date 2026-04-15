كونسيساو: حسمنا مباراة الوحدة الإماراتي بالطموح والأداء القتالي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 11:25

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - اتحاد جدة

أعرب سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة عن سعادته البالغة عقب تخطي عقبة الوحدة الإماراتي.

وحجز اتحاد جدة السعودي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز درامي على الوحدة الإماراتي.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، لكن فريقنا كان الأخطر".

تقييم صلاح أمام سان جيرمان من الصحف الإنجليزية بسبب مهاجمة التحكيم.. موندو ديبورتيفو: رافينيا مهدد بالإيقاف رئيس المنصورة: هناك شراكة مع أحد الأندية الاستثمارية.. ونبذل مجهودا للوصول لذلك من فترة رافينيا: مباراة أتلتيكو مدريد سرقت منا.. ونحن بحاجة لثلاثة أضعاف مجهودنا لنفوز

وأضاف "سعيد بالأداء الدفاعي، ومباراة مثل هذه يحسمها الطموح والأداء القتالي العالي".

وأتم تصريحاته "أحرزنا هف الفوز في اللحظات الأخيرة، ولو ذهبنا إلى ركلات الترجيح وخسرنا كان سيتم نسيان هذا الأداء المميز".

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وسط اعتراضات من لاعبي الوحدة.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي دانيلو: ليس من المهم أين أشارك.. الأهم أننا سجلنا في آخر دقيقة بهدف فابينيو القاتل.. اتحاد جدة يقصي الوحدة الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة منتخب السعودية يواجه الإكوادور وديا قبل كأس العالم شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة الشرق الأوسط: الخليج يرفض مواجهة الهلال السبت المقبل الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة مدافع النصر جاهز لمواجهة الاتفاق
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي 18 دقيقة | سعودي في الجول
دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية 23 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر 41 دقيقة | كرة سلة
بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تونسي: الأهلي مهتم بضم لاعب النجم الساحلي لتعويض ديانج ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
