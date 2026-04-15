تقييم صلاح أمام سان جيرمان من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي شهدت ظهوره الأوروبي الأخير بقميص الريدز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل بعد نصف ساعة من بداية اللقاء الذي خسره ليفربول بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعبر سان جيرمان لنصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سان جيرمان حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان إبراهيما كوناتي بمتوسط تقييم بلغ 6.6 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع والأخير بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 438 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 256 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

