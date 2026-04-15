بسبب مهاجمة التحكيم.. موندو ديبورتيفو: رافينيا مهدد بالإيقاف

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة ضد بنفيكا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن احتمالية إيقاف رافينيا لاعب برشلونة بسبب مهاجمة التحكيم.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

أخبار متعلقة:
رافينيا: مباراة أتلتيكو مدريد سرقت منا.. ونحن بحاجة لثلاثة أضعاف مجهودنا لنفوز قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: رافينيا يستهف العودة في الكلاسيكو قائمة برشلونة - كوندي وبالدي يعودان أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب رافينيا

وهاجم رافينيا حكام المباراة ووصفها بالمباراة المسروقة.

وقال رافينيا عبر شبكة TNT سبورتس عقب المباراة: "كان الأمر صعبا خاصة أننا نرى أننا بحاجة إلى فعل ثلاثة أضعاف ما نفعله للفوز بالمباراة، كنت أرغب حقا في فهم خوف هؤلاء الأشخاص من فوز برشلونة، ارتكاب حطأ في مباراة واحدة أتفهمه، لكن مباراتين؟".

وواصل "هذه المباراة كانت غير عادلة في رأيي، أعتقد أن الجميع يمكن أن يخطئ، الجميع بشر ولكن عندما تكرر الأخطاء بنفس الطريقة دائما، هذه نقطة تستحق الانتباه".

وتابع "بالنسبة لي كانت مباراة مسروقة، ليس هذه فقط ولكن أيضا الأخرى، التحكيم كان سيء جدا، والأخطاء التي ارتكبت كبيرة جدا، اتلتيكو ارتكب لا أعرف كم من المخالفات ولم يظهر الحكم أي بطاقة صفراء لهم، ما أردت فهمه هو أسلوبهم في محاولة منع برشلونة من الوصول للدور التالي".

ولم يشارك رافينيا في الذهاب أو الإياب بسبب الإصابة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة سبورتنج لشبونة ضد أرسنال.

نرشح لكم
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد لابورتا: ما حدث من التحكيم عار وسنتقدم بشكوى جديدة بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة موسو: الحديث عن سرقة برشلونة هو جنون.. وفيرمين هو من اصطدم بي
خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي 9 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته 33 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي 56 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة ساعة | آسيا
