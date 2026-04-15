رئيس المنصورة يؤكد أخبار الاندماج مع أحد أندية الشركات: نعم حقيقية ولكن

كشف محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن شراكة مرتقبة مع أحد الأندية الاستثمارية.

وينشط نادي المنصورة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال محمد البسيوني رئيس المنصورة في تصريحات نقلها حساب ناديه عبر في فيسبوك: "إن شاء الله نادي المنصورة في الممتاز، وهناك شراكة مع أحد الأندية الاستثمارية".

وأضاف " نبذل مجهودا للوصول لذلك من فترة، ونحافظ على اسم وهوية نادي المنصورة. نعم، اللعب الموسم القادم سيكون على استاد المنصورة".

وأتم تصريحاته "الحمد لله على نعمه، ويارب تكمل على خير. شكرًا لكل من ساعد في تنفيذ ذلك".

ويحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 37 نقطة في دوري المحترفين.

وضمن القناة التأهل للدوري الممتاز، فيما تشهد الجولات المتبقية صراعا على البطاقتين المتبقيتين، إذ تتأهل 3 فرق للدوري الممتاز.