كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد في الأهلي عن إصابته في الرباط الخارجي للركبة.

وعلم FilGoal.com أن إصابة حميد عبارة عن قطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة وتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وأن غياب اللاعب عن الملاعب سيصل إلى 4 أسابيع.

وتعرض عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد سبورتنج.

وجاءت إصابة حميد أثناء محاولته للتصدي للكرة في أحد هجمات سبورتنج.

ليسقط على الأرض باكيا ثم يغادر الملعب غير قادر على استكمال اللقاء.

وفاز الأهلي على سبورتنج ليتأهل إلى نصف نهائي كاس مصر.