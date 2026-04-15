gaming - اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

E football

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل منتخب كرة القدم الإلكترونية فئة الموبايل والمنصات.

التشكيل جاء بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية لتمثيل مصر في بطولة FIFAe nations leage 2026 والتي ينظمها الاتحاد الدولي.

وتقام البطولة في لعبة E football.

أخبار متعلقة:
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة" Gaming – إعلان فريق العام في FC 26 ومبابي القائد

ويضم منتخب مصر في فئة Console أو أجهزة البلايستيشن أو الإكس بوكس: معاذ عبد الرحمن وعمرو خالد وسامح طلعت.

بينما يضم المنتخب في فئة الموبايل: عمر الشحات ومصطفى مهنا ومحمود صابر.

وكان منتخب مصر قد أعلن في وقت سابق تنظيم بطولة باللعبة لاختيار منتخب مصر.

البطولة شارك فيها 32 لاعبا وكانت المشاركة بالأولوية لأصحاب أعلى مراكز بالتصنيف العالمي.

نرشح لكم
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية مصري يشارك مع الوداد المغربي في سباق التأهل لكأس العالم بلعبة FC26 شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر معلق اليابانية: المصريون كانوا على حق بإشراك روبيرتو كارلوس في الهجوم Gaming – إعلان فريق العام في FC 26 ومبابي القائد تايلاند وبولندا أبطال العالم في كأس العالم FIFAe 25 بلعبة eFootball Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة"
