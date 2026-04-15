gaming - اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل منتخب كرة القدم الإلكترونية فئة الموبايل والمنصات.

التشكيل جاء بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية لتمثيل مصر في بطولة FIFAe nations leage 2026 والتي ينظمها الاتحاد الدولي.

وتقام البطولة في لعبة E football.

ويضم منتخب مصر في فئة Console أو أجهزة البلايستيشن أو الإكس بوكس: معاذ عبد الرحمن وعمرو خالد وسامح طلعت.

بينما يضم المنتخب في فئة الموبايل: عمر الشحات ومصطفى مهنا ومحمود صابر.

وكان منتخب مصر قد أعلن في وقت سابق تنظيم بطولة باللعبة لاختيار منتخب مصر.

البطولة شارك فيها 32 لاعبا وكانت المشاركة بالأولوية لأصحاب أعلى مراكز بالتصنيف العالمي.