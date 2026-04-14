كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماعه

أعلن اتحاد كرة القدم إقامة اجتماعه الدوري يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك لبحث العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم المصرية.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة ما حدث مع وفد الأهلي أثناء زيارته لمقر الاتحاد من أجل حضور جلسة تفريغ محادثات الحكام الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وذلك ضمن الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.

كما يقيم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر غد، الأربعاء، حفل تكريم لطاقم الحكام المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 لكأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو هذا العام.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختارت الرباعي أمين عمر حكماً للساحة ’ الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وهي المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

ويدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بعد أحداث مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، كما علم FilGoal.com

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة شهدت اعتراضا من الفريق الأحمر على عدم اكتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما سيدرس الاتحاد في اجتماعه كل الأمور المتعلقة الخاصة بلجان التظلمات والحكام، وفقا لم ورد إلى FilGoal.com

وغادر وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.