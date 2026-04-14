كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماعه

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:39

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد كرة القدم إقامة اجتماعه الدوري يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك لبحث العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم المصرية.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة ما حدث مع وفد الأهلي أثناء زيارته لمقر الاتحاد من أجل حضور جلسة تفريغ محادثات الحكام الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وذلك ضمن الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.

كما يقيم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر غد، الأربعاء، حفل تكريم لطاقم الحكام المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 لكأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو هذا العام.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختارت الرباعي أمين عمر حكماً للساحة ’ الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، وهي المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

ويدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بعد أحداث مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، كما علم FilGoal.com

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة شهدت اعتراضا من الفريق الأحمر على عدم اكتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما سيدرس الاتحاد في اجتماعه كل الأمور المتعلقة الخاصة بلجان التظلمات والحكام، وفقا لم ورد إلى FilGoal.com

وكان الأهلي دعا لاجتماع طارئ يوم الأربعاء أيضا، من أجل الرد على اتحاد الكرة في 3 قضايا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وغادر وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.

الأهلي اتحاد الكرة هاني أبو ريدة
أخر الأخبار
كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة 25 دقيقة | كرة يد
ديمبيلي: نأمل في تكرار إنجاز الموسم الماضي.. ومواجهة ليفربول كانت صعبة في الشوط الثاني 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
gaming - اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية 42 دقيقة | Gamers
سيميوني: أفضل طريقة لمواجهة برشلونة هي الهجوم.. ولا يهمني منافسنا في نصف النهائي 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوكمان: قاتلنا حتى تأهلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال 57 دقيقة | الدوري الإسباني
فليك: نشعر بخيبة أمل.. ولكن علينا أن نعود من جديد ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار ساعة | كرة طائرة
سلوت: حصلنا على أقل مما نستحق ضد باريس.. وإصابة إيكيتيكي لا تبدو جيدة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
/articles/527256/كما-كشف-في-الجول-اتحاد-الكرة-يعلن-موعد-اجتماعه