مران الزمالك - تدريبات بدنية خاصة تحضيرا لشباب بلوزداد

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 21:38

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد المقبلة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

أخبار متعلقة:
إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ بيزيرا وعودة بانزا قبل مباراة شباب بلوزداد الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب الفوز على شباب بلوزداد

وبعدها خصص معتمد جمال، المدير الفني للفريق فقرة فنية لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك في شباك بلوزداد ذهابا، لكنه تعرض لإصابة قد تمنعه في المشاركة إيابا.

ويلعب الفائز من الزمالك وشباب بلوزداد ضد الفائز من مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك أسفي.

نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل اجتماعه لمناقشة أحداث الأسبوع الأخير نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته مباشر الدوري المصري - الكهرباء (0)-(1) الإسماعيلي.. جوووول عبد الكريم مصطفى مباراة بدأت في غياب الجهاز الفني.. تعادل سلبي "معتاد" يحسم مواجهة مودرن والجونة لبدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل في استاد المصري وزارة الرياضة: تنفيذ خطة لترشيد استخدام الطاقة في الأندية ومراكز الشباب إصابة مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن والجونة واستبداله
خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل اجتماعه لمناقشة أحداث الأسبوع الأخير 19 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات بدنية خاصة تحضيرا لشباب بلوزداد 19 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة 38 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني - مجموعة الصعيد.. الألومنيوم يواصل انتصاراته والمقاصة يفوز برباعية 53 دقيقة | القسم الثاني
استراحة أبطال أوروبا - ليفربول (0)-(0) باريس سان جيرمان.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة.. الثالث يضيع ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل باريس سان جيرمان - ثلاثي هجومي أمام ليفربول.. وحكيمي أساسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
