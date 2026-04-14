مران الزمالك - تدريبات بدنية خاصة تحضيرا لشباب بلوزداد

خاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد المقبلة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خصص معتمد جمال، المدير الفني للفريق فقرة فنية لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك في شباك بلوزداد ذهابا، لكنه تعرض لإصابة قد تمنعه في المشاركة إيابا.

ويلعب الفائز من الزمالك وشباب بلوزداد ضد الفائز من مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك أسفي.