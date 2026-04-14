نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة

قدم غنام محمد لاعب مودرن سبورت اعتذاره لمحمد عبد العواض حكم مباراة فريقه أمام الجونة.

وشهدت مباراة الجونة ضد مودرن سبورت احتكاك بين غنام محمد لاعب مودرن ومحمد عبد العواض حكم المباراة.

واندفع غنام نحو الحكم محمد عبد العواض في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بعد اعتراضه على أحد القرارات التحكيمية.

ونال غنام محمد بطاقة صفراء أشهرها في وجهه حكم المباراة بعد تصرفه.

وحرص غنام على الاعتذار لعبد العواض بعد نهاية المباراة، وتقبل حكم المباراة اعتذاره.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض لقاء مودرن سبورت ضد الجونة بدلا من مصطفى الشهدي الذي تعرض للإصابة.

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وتعرض الشهدي لإصابة خلال إدارته لمباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري المصري.

وقال الشهدي لـ FilGoal.com: "إصابتي بشكل مبدئي هي جزع في الرباط الصليبي للركبة".

وتابع "حاولت في المباراة تغيير الاتجاه وشعرت أن الركبة خرجت من مكانها وأتوجه الآن لإجراء أشعة".

وانتهت مباراة مودرن سبورت ضد الجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى 27 في المركز السابع بمجموعة الهبوط.

فيما رفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة ذاتها.