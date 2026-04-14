مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته

كشف الحكم مصطفى الشهدي عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها.

وتعرض الشهدي لإصابة خلال إدارته لمباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري المصري.

وقال الشهدي لـ FilGoal.com: "إصابتي بشكل مبدئي هي جزع في الرباط الصليبي للركبة".

وتابع "حاولت في المباراة تغيير الاتجاه وشعرت أن الركبة خرجت من مكانها وأتوجه الآن لإجراء أشعة".

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وقام الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الحالي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.

كما احتسب 7 ركلات جزاء.