مؤتمر أربيلوا" كل شخص في ريال مدريد يؤمن بقدرتنا على العودة ضد بايرن

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن فريقه هو الأقدر على تحقيق الريمونتادا ضد بايرن ميونيخ.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتطلع للعودة في المباراة، مثل كل شخص في ريال مدريد، نحن مقتنعون أن بإمكاننا فعل الأمر ونحن مستعدين لذلك".

وواصل "أولا نحن ريال مدريد، إذا كان بإمكان فريق الذهاب لذلك الملعب وقلب الأمور فهو نحن، نحن فريق لا يستسلم، وفريق فاز ب15 لقبا".

وعن غياب تشواميني قال: "لدينا الكثير من الخيارات، وعدة لاعبين يمكنهم اللعب بذلك المركز، كامافينجا وتياجو وسيبايوس وفالفيردي، أعرف تشكيل المباراة، وهو يعطيني الثقة، والبدلاء سيساعدوننا أيضا في الشوط الثاني، لأن المباراة ستكون طويلة وصعبة".

وتابع "لا أرى أننا بحاجة إلى معجزة، إذا كنا قد فزنا في الذهاب لم يكن الأمر ليصبح جنونيا، رجل المباراة كان حارس مرماهم، ولا أحد يعرف ريال مدريد سيقول إن فوزنا غدا هو معجزة".

وشدد "بايرن أيضا فريق كبير، فريق بإمكانه النظر في أعيننا بسبب تاريخه وعقليته وشخصيته، يجب أن نركز على أنفسنا لأن هذا المهم".

وكشف "يجب علينا تطوير عدة جوانب في لعبنا، هذا مهم لنحصل على الأفضلية، الأمر يتعلق بالثقة وعلينا التسجيل إذا أردنا التأهل".

وأضاف "لقد لعبنا في أليانز أرينا عدة مرات، نعرفه ومستعدين له، هذه هي الأجواء التي يشعر فيها ريال مدريد الراحة والتي نقدم فيها أفضل ما لدينا".

وأتم "لا أعرف كم فريق في العالم بإمكانه القول إنه فاز بـ 15 لقبا أوروبا، المدرب يؤمن وكذلك اللاعبين وكل مشجع قابلته خلال الأيام الماضية يؤمن بقدرتنا على الفوز، نعرف مدى صعوبة الأمر ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث غدا، ولكننا سنقدم أفضل ما لدينا".

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف.

