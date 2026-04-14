إنتر ميامي يعلن رحيل ماسكيرانو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل خافيير ماسكيرانو مدرب الفريق.

وكشف النادي في بيان رسمي، عن رحيل ماسكيرانو لأسباب شخصية.

وقاد ماسكيرانو فريق إنتر ميامي إلى الفوز بلقب الدوري الأمريكي عام 2025 لأول مرة.

كما تأهل الفريق إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو عبر الموقع الرسمي للنادي: "لأسباب شخصية، قررت إنهاء فترة عملي كمدرب لنادي إنتر ميامي."

وأكمل "أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعوها فيّ، وكل موظف في المنظمة على الجهد الجماعي، ولكن بشكل خاص اللاعبين، الذين جعلوا من الممكن لنا أن نعيش لحظات لا تُنسى."

وأتم "أود أيضاً أن أشكر الجماهير، لأنه ما كان أي من هذا ليتحقق لولاهم."

وقال خورخي ماس المالك الشريك والمدير التنفيذي لنادي إنتر ميامي: "سيظل ماسكيرانو جزء من تاريخ النادي، ليس من خلال إنجازاته بل من خلال تفانيه وعمله، ونحترم قراره ونتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية والشخصية."

ويعد لقب الدوري الأمريكي الأول في تاريخ نادي إنتر ميامي.

كما سجل الفريق تحت قيادته 101 هدفا وهو أعلى رقم في موسم واحد من تاريخ الدوري الأمريكي.

وبات إنتر ميامي تحت قيادته أول فريق أمريكي في التاريخ يصل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم للأندية.

كما أصبح النادي أول فريق من اتحاد الكونكاكاف يهزم فريقًا أوروبيًا في مباراة دولية رسمية، بعد الفوز أمام بورتو البرتغالي.

ووصل إنتر ميامي تحت قيادة ماسكيرانو إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وكشف إنتر ميامي عن تولي الأرجنتيني أنخيل جييرمو هويوس القيادة الفنية للفريق في المباريات المقبلة، والذي كان يتولى منصب المدير الرياضي للنادي الأمريكي.

وتولى هويوس أندية في الدوريات الأرجنتينية وتشيلي وبوليفيا.

وكذلك تولى تدريب منتخب بوليفيا، وفريق الشباب في نادي برشلونة.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني ألبرتو ماريرو مهام المدير الرياضي في إنتر ميامي خلفا لـ هويوس.