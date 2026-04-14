إنتر ميامي يعلن رحيل ماسكيرانو

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رحيل خافيير ماسكيرانو مدرب الفريق.

وكشف النادي في بيان رسمي، عن رحيل ماسكيرانو لأسباب شخصية.

وقاد ماسكيرانو فريق إنتر ميامي إلى الفوز بلقب الدوري الأمريكي عام 2025 لأول مرة.

كما تأهل الفريق إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو عبر الموقع الرسمي للنادي: "لأسباب شخصية، قررت إنهاء فترة عملي كمدرب لنادي إنتر ميامي."

وأكمل "أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعوها فيّ، وكل موظف في المنظمة على الجهد الجماعي، ولكن بشكل خاص اللاعبين، الذين جعلوا من الممكن لنا أن نعيش لحظات لا تُنسى."

وأتم "أود أيضاً أن أشكر الجماهير، لأنه ما كان أي من هذا ليتحقق لولاهم."

وقال خورخي ماس المالك الشريك والمدير التنفيذي لنادي إنتر ميامي: "سيظل ماسكيرانو جزء من تاريخ النادي، ليس من خلال إنجازاته بل من خلال تفانيه وعمله، ونحترم قراره ونتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية والشخصية."

ويعد لقب الدوري الأمريكي الأول في تاريخ نادي إنتر ميامي.

كما سجل الفريق تحت قيادته 101 هدفا وهو أعلى رقم في موسم واحد من تاريخ الدوري الأمريكي.

وبات إنتر ميامي تحت قيادته أول فريق أمريكي في التاريخ يصل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم للأندية.

كما أصبح النادي أول فريق من اتحاد الكونكاكاف يهزم فريقًا أوروبيًا في مباراة دولية رسمية، بعد الفوز أمام بورتو البرتغالي.

ووصل إنتر ميامي تحت قيادة ماسكيرانو إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وكشف إنتر ميامي عن تولي الأرجنتيني أنخيل جييرمو هويوس القيادة الفنية للفريق في المباريات المقبلة، والذي كان يتولى منصب المدير الرياضي للنادي الأمريكي.

وتولى هويوس أندية في الدوريات الأرجنتينية وتشيلي وبوليفيا.

وكذلك تولى تدريب منتخب بوليفيا، وفريق الشباب في نادي برشلونة.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني ألبرتو ماريرو مهام المدير الرياضي في إنتر ميامي خلفا لـ هويوس.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي ماسكيرانو
أخر الأخبار
تشكيل باريس سان جيرمان - ثلاثي هجومي أمام ليفربول.. وحكيمي أساسي 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته 10 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني - مجموعة القاهرة.. النصر يواصل الصدارة وبورفؤاد يفوز بثمانية أهداف 18 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل دوري الأبطال - جارسيا يعوض كوبارسي في دفاع برشلونة.. وأتلتيكو بالفريق المعتاد 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أربيلوا" كل شخص في ريال مدريد يؤمن بقدرتنا على العودة ضد بايرن 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وعودة إيزاك لمواجهة سان جيرمان 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - الكهرباء (0)-(1) الإسماعيلي.. جوووول للدراويش 45 دقيقة | الدوري المصري
إنتر ميامي يعلن رحيل ماسكيرانو 48 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
/articles/527237/إنتر-ميامي-يعلن-رحيل-ماسكيرانو