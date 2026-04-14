لبدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل في استاد المصري

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

محافظ بورسعيد - استاد النادي المصري

وجه إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف العمل لسرعة تجهيز غرف الملابس والمظلة الخاصة باستاد النادي المصري تمهيدا لبدء التدريبات للاعبي الفريق.

وتفقد إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية استاد النادي المصري، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه المحافظ كذلك بتكثيف العمل للانتهاء من غرف الملابس والمظلة، بما يتيح للاعبي النادي المصري بدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وخلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية داخل الاستاد، ومناقشة الخطوات القادمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الأعمال، حيث تم التأكيد على الانتهاء من فرد النجيله الهايبرد( الصناعي) و جاري التجهيز لزراعة النجيل الطبيعي، حيث وجه المحافظ في هذا السياق بالالتزام بالمدة المحددة لسرعة الانتهاء من زراعة النجيل الطبيعي.

كما تم الانتهاء من تركيب كراسي المدرجات للدرجه الأولى و الثانيه و الثالثة و جاري التجهيز لأعمال تغطية المظلة و جاري الانتهاء من أعمال الموقع العام و توصيلات المرافق الداخلية و جاري الانتهاء من أعمال خزانات مياه الشرب و الحريق و الري للربط مع المرافق العامه الخارجية.

كما يجرى الانتهاء من غرف الكهرباء العمومية للربط مع مرفق الكهرباء وجاري استيراد دكه اللاعبين و الاهداف و المتعلقات الخاصه بالملعب.

يذكر أن باهر المحمدي قائد فريق المصري استقبل إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ورافقة لمصافحة لاعبي الفريق والجهاز الفني خلال الجولة.

المصري استاد المصري محافظ بورسعيد
