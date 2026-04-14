إصابة مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن والجونة واستبداله
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 18:26
كتب : FilGoal
تعرض مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن سبورت والجونة للإصابة خلال اللقاء.
وفي منتصف الشوط الأول سقط الشهدي على أرض الملعب، ليدخل له الجهاز الطبي ليقدم له العلاج.
ثم قام الحكم ولم يستطع استكمال المباراة ليغادر الملعب ويدخل الحكم الرابع بدلا منه ليكمل اللقاء.
واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.
وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الحالي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.
وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.
كما احتسب 7 ركلات جزاء.
