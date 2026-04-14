منتخب السعودية يواجه الإكوادور وديا قبل كأس العالم

أعلن المنتخب السعودي ملاقاة الإكوادور وديا قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وأوضح منتخب السعودية عبر موقعه: "تقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة والمقام خلال الفترة 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبلين".

وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وسيلاقي الأخضر منتخب الإكوادور وديا يوم السبت 30 مايو ، على ملعب سبورتس إليستريتد في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

إلى ذلك، تحوم الشكوك حول استمرار هيرفي رينار على رأس الجهاز الفني لمنتخب السعودية قبل أسابيع قليلة من المونديال.

وذلك بعدما خسر المباراتين الوديتين خلال معسكر مارس الماضي، أمام مصر برباعية نظيفة في جدة، وضد صربيا بنتيجة 2-1 في بلجراد.