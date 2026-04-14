بدلا من مصر.. منتخب المغرب يلاقي النرويج وديا قبل كأس العالم

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج ضد إيطاليا

أعلن المنتخب المغربي ملاقاة النرويج وديا قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن يلتقي الفراعنة برفاق إرلينج هالاند قبل أيام قليلة من المونديال، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وأفاد الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعه أن منتخب المغرب سيخوض مباراة ودية أمام منتخب النرويج.

أخبار متعلقة:
ستُقام هذه المواجهة يوم الأحد 7 يونيو 2026 على ملعب سبورتس إليستريتد بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة.

قبل أسابيع، علم FilGoal.com أن منتخب مصر لن يواجه نظيره النرويجي وديا الصيف المقبل، بعد اختلاف في وجهات النظر.

فالمباراة لن تقام بسبب رغبة المنتخبين في إقامة المباراة في موعد مناسب لكل منتخب، حسبما علم FilGoal.com.

وكذلك اختلف الطرفان على مكان إقامة المباراة، فمنتخب مصر يرغب في إقامتها بمكان قريب لمقر إقامته، والعكس صحيح بالنسبة لمنتخب النرويج.

من المقرر أن يلعب المنتخب المصري وديا ضد نظيره البرازيلي يوم 6 يونيو المقبل.

فيما ينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 من الشهر نفسه.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527224/بدلا-من-مصر-منتخب-المغرب-يلاقي-النرويج-وديا-قبل-كأس-العالم