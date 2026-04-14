الدباغ: سنلعب من أجل الفوز على بلوزداد.. وشحاتة يؤكد على احترام الفريق الجزائري

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 17:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

عدي الدباغ - الزمالك

شدد الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن مواجهة شباب بلوزداد المقبلة لن تكون سهلة والأبيض سيلعب من أجل الفوز.

وأضاف اللاعب في تصريحاته خلال الفاعليات الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "حققنا نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب، والثقة الزائدة ليست مطلوبة في لقاء العودة، ونستعد فنيًا ونفسيًا للمباراة، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية".

وتابع عدي الدباغ: "سنستفيد من عاملي الأرض والجمهور في لقاء العودة، وتألقي مع الفريق يرجع إلى بسبب دعم الجهاز الفني واللاعبين والجماهير لي".

من جانبه قال محمد شحاتة لاعب الأبيض: "فريق شباب بلوزداد منافس قوي ومحترم، ونحن نحترم الفريق الجزائري و نسعى لإسعاد جماهير الزمالك بالتأهل للمباراة النهائية".

وأشار "أشكر جمهور شباب بلوزداد على حسن الاستقبال في مباراة الذهاب، و نتطلع لتقديم مباراة قوية في لقاء الإياب بالقاهرة".

واختتم اللاعب قائلًا: "نسعى لإسعاد جماهير الزمالك في مواجهة الإياب أمام بطل الجزائر وتأكيد التأهل".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.

وسجل هدف فوز الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا.

