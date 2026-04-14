شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

تحوم الشكوك حول قدرة ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة على المشاركة أمام جوهر دار التعظيم الماليزي يوم الجمعة.

ويصطدم أهلي جدة بجوهر دار التعظيم الماليزي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المدافع التركي سيخضع لكشف طبي بالأشعة بأحد المراكز الطبية الثلاثاء، بعد نهاية برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: الخليج يرفض مواجهة الهلال السبت المقبل الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة انتهاء موسم داروين نونيز مع الهلال إنزاجي: لا نستحق الخسارة من السد.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي

وأشار التقرير إلى أن نتيجة الكشف الطبي ستُحدِّد إمكانية مشاركة المدافع من عدمها في اللقاء أمام فريق جوهر دار التعظيم.

ولفت إلى أنه في حال أثبتت الأشعة سلامة ركبة ديميرال، سيدخل اللاعب التدريبات الجماعية مع بقية زملائه فورًا، استعدادًا لما تبقَّى من مبارياتٍ في البطولة القارية.

وتعرَّض التركي إلى تمزُّقٍ في وتر الركبة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة دربي جدة أمام اتحاد جدة، ليغيب عن مباريات فريقه في الدوري أمام اتحاد جدة، والقادسية، وضمك، والفيحاء، وأمام الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم (لتراكم البطاقات)، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك في الدوري، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 25 مباراةً مع أهلي جدة الموسم الجاري، منها 16 في الدوري السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدف، ونال 6 بطاقات صفراء.

نرشح لكم
منتخب السعودية يواجه الإكوادور وديا قبل كأس العالم الشرق الأوسط: الخليج يرفض مواجهة الهلال السبت المقبل الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة مدافع النصر جاهز لمواجهة الاتفاق انتهاء موسم داروين نونيز مع الهلال إنزاجي: لا نستحق الخسارة من السد.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي رئيس الهلال: خسارتنا من السد ليست بسبب التحكيم.. وحق الجمهور انتقاد إنزاجي محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وعودة إيزاك لمواجهة سان جيرمان 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - الكهرباء ضد الإسماعيلي 10 دقيقة | الدوري المصري
إنتر ميامي يعلن رحيل ماسكيرانو 12 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بيلينجهام: مواجهة بايرن فاصلة لموسمنا.. وليس لي مركز مفضل 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباراة بدأت في غياب الجهاز الفني.. تعادل سلبي "معتاد" يحسم مواجهة مودرن والجونة 27 دقيقة | الدوري المصري
لبدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل في استاد المصري 52 دقيقة | الكرة المصرية
وزارة الرياضة: تنفيذ خطة لترشيد استخدام الطاقة في الأندية ومراكز الشباب 59 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سبورتنج ساعة | كرة يد
