شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة

تحوم الشكوك حول قدرة ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة على المشاركة أمام جوهر دار التعظيم الماليزي يوم الجمعة.

ويصطدم أهلي جدة بجوهر دار التعظيم الماليزي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المدافع التركي سيخضع لكشف طبي بالأشعة بأحد المراكز الطبية الثلاثاء، بعد نهاية برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.

وأشار التقرير إلى أن نتيجة الكشف الطبي ستُحدِّد إمكانية مشاركة المدافع من عدمها في اللقاء أمام فريق جوهر دار التعظيم.

ولفت إلى أنه في حال أثبتت الأشعة سلامة ركبة ديميرال، سيدخل اللاعب التدريبات الجماعية مع بقية زملائه فورًا، استعدادًا لما تبقَّى من مبارياتٍ في البطولة القارية.

وتعرَّض التركي إلى تمزُّقٍ في وتر الركبة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة دربي جدة أمام اتحاد جدة، ليغيب عن مباريات فريقه في الدوري أمام اتحاد جدة، والقادسية، وضمك، والفيحاء، وأمام الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم (لتراكم البطاقات)، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك في الدوري، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 25 مباراةً مع أهلي جدة الموسم الجاري، منها 16 في الدوري السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدف، ونال 6 بطاقات صفراء.