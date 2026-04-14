بورنموث يعلن رحيل إيراولا بنهاية الموسم

أعلن نادي بورنموث أن مدربه أندوني إيراولا سيغادر النادي بنهاية موسم 2025-26.

ليضع بذلك حدًا لفترة ناجحة استمرت 3 أعوام مع الفريق.

منذ تعيينه، واصل النادي المنافسة في الدوري الإنجليزي، وحقق أبرز إنجازاته بتسجيل رقم قياسي في عدد النقاط بلغ 56 نقطة في موسم 2024-25، ما مكنه من تحقيق أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز التاسع.

وقال إيراولا في تصريحات لموقع ناديه: "كان شرفًا لي أن أدرب نادي بورنموث، وأنا فخور بما حققناه معًا".

وتابع "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وبيل فولي رئيس النادي على جعل تجربتي هنا مميزة للغاية".

وأكمل "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لي للمغادرة، لكنني سأحمل دائمًا ذكريات رائعة عن هذا النادي".

وتشير العديد من التقارير إلى أن إيراولا قد يدرب أحد كبار إنجلترا الموسم المقبل.

وقال بيل فولي رئيس النادي: "كان أندوني عنصرًا أساسيًا في تشكيل مسار هذا النادي خلال المواسم الثلاثة الماضية".

وأضاف "فلسفة أريولا رفعت من مستوى بورنموث داخل الملعب وخارجه. نحن ممتنون للغاية لقيادته، وسنحتفظ بذكريات رائعة عن العمل معه وما حققناه سويًا".

ويحتل بورنموث المركز الـ11 بالدوري الإنجليزي قبل 6 جولات من نهاية الموسم، ويبدو بعيدا للغاية عن خطر الهبوط.