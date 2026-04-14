تأييد أحكام حبس المشجعين السنغاليين في المغرب بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين المعتقلين على ذمة أحداث الشغب التي رافقت مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي.

وتعرض بعض جماهير السنغال للاعتقال بسبب المشاجرة مع أفراد الأمن التي شهدتها مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وذكر موقع البطولة المغربي أن الجلسة الثالثة من المرحلة الاستئنافية عرفت مرافعات مطولة، قدّمها كل من دفاع الموقوفين السنغاليين، ودفاع الشاب الفرنسي ذو الأصل الجزائري، إلى جانب دفاع المطالبين بالحق المدني، بالموازاة مع تدخلات ممثل النيابة العامة بخصوص ملتمسات عُرضت على هيئة المحكمة.

وصدر قرار المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية عقب جلسة من المرافعات المطولة، وفقا للتقرير.

وكان دفاع المتّهمين قد طالب بعرض الفيديوهات المتعلقة بأعمال الشغب والعنف في النهائي، من أجل التحقق من هوية المتورطين، لكن النيابة العامة رفضت ذلك، مؤكدة أن الوقائع ثابتة وأن تفاصيل الأحداث كانت واضحة للعموم.

واستمعت محكمة الاستئناف أيضًا إلى مرافعات الطرف المدني وردود النيابة العامة، قبل أن تصدر قرارها النهائي بتأييد الأحكام الصادرة.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت في فبراير الماضي أحكامًا مختلفة بحق 18 متهمًا، تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامات مالية حُدّدت قيمتها بناءً على طبيعة التّهم المنسوبة لكل مشجع.

