مدرب ليدز: كنا نستحق التقدم أكثر من 2-0 على مانشستر يونايتد

شدد دانييل فاركه المدير الفني لليدز يونايتد أن فريقه كان يستحق التقدم بأكثر من هدفين دون رد على مانشستر يونايتد.

وبعد غياب لأكثر من 20 يوما عن المباريات، خسر مانشستر يونايتد من ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني لسكاي سبورتس: "كان يجب أن نتقدم بأكثر من 2-0 على مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة، أهدرنا الكثير من الفرص، لكن كنا متراخين قليلا في الشوط الثاني بعد طرد ليساندرو مارتينيز".

وأضاف "هذا هو أول فوز لنا على ملعب مانشستر يونايتد منذ 40 عاما، هذا أمر رائع وخطوة كبيرة للأمام".

وأكمل "الفوز دائما جيد للثقة وكذلك لجدول ترتيب الدوري".

وأتم "لدينا 36 نقطة، لكن كان علينا أن نمتلك أكثر بكثير من 40 نقطة بسبب الأداء الرائع والثابت طوال الموسم".

مانشستر يونايتد كان قد خاض مباراته الأخيرة بشكل عام ضد بورنموث وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق يوم 20 مارس الماضي.

سجل نوا أوكافور ثنائية ليدز في المباراة، بينما أحرز كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد ليدز للنقطة 36 في المركز الـ 15 ليبتعد بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عن النقطة 55 في المركز الثالث.